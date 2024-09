Donnerstagshandel in Wien: ATX Prime zum Handelsende mit grünem Vorzeichen

So bewegte sich der ATX Prime am Donnerstag zum Handelsende.

Am Donnerstag gewann der ATX Prime via Wiener Börse zum Handelsende 0,81 Prozent auf 1 788,89 Punkte. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,022 Prozent auf 1 774,97 Punkte an der Kurstafel, nach 1 774,58 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX Prime bis auf 1 774,97 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 1 802,45 Zählern.

So bewegt sich der ATX Prime seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn stieg der ATX Prime bereits um 0,021 Prozent. Vor einem Monat, am 12.08.2024, wies der ATX Prime 1 787,24 Punkte auf. Der ATX Prime verzeichnete vor drei Monaten, am 12.06.2024, den Wert von 1 836,50 Punkten. Vor einem Jahr, am 12.09.2023, wurde der ATX Prime mit 1 601,05 Punkten berechnet.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2024 bereits um 4,37 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des ATX Prime steht derzeit bei 1 889,08 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 1 664,49 Zählern.

Top- und Flop-Aktien im ATX Prime

Unter den Top-Aktien im ATX Prime befinden sich derzeit Marinomed Biotech (+ 7,14 Prozent auf 6,00 EUR), BAWAG (+ 2,42 Prozent auf 69,75 EUR), Erste Group Bank (+ 2,24 Prozent auf 47,85 EUR), voestalpine (+ 1,99 Prozent auf 20,50 EUR) und ZUMTOBEL (+ 1,84 Prozent auf 5,54 EUR). Die Verlierer im ATX Prime sind derweil AMAG (-2,06 Prozent auf 23,80 EUR), Telekom Austria (-1,98 Prozent auf 8,42 EUR), FACC (-1,65 Prozent auf 6,57 EUR), Semperit (-1,64 Prozent auf 12,00 EUR) und Lenzing (-1,63 Prozent auf 30,15 EUR).

ATX Prime-Aktien mit dem größten Börsenwert

Die Aktie im ATX Prime mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die CA Immobilien-Aktie. 1 452 115 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 26,404 Mrd. Euro weist die Verbund-Aktie im ATX Prime derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Mitglieder im Fokus

Unter den ATX Prime-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie mit 2,64 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). In puncto Dividendenrendite ist die OMV-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 11,56 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at