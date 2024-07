Donnerstagshandel in Zürich: SLI zum Start des Donnerstagshandels leichter

Am Donnerstag verbucht der SLI um 09:12 Uhr via SIX ein Minus in Höhe von 0,06 Prozent auf 1 950,02 Punkte. Zuvor ging der SLI 0,037 Prozent schwächer bei 1 950,44 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 1 951,16 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der SLI bei 1 949,03 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 1 951,91 Punkten.

So entwickelt sich der SLI seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche ging es für den SLI bereits um 0,637 Prozent abwärts. Vor einem Monat, am 04.06.2024, verzeichnete der SLI einen Wert von 1 948,79 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 04.04.2024, notierte der SLI bei 1 914,22 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 04.07.2023, notierte der SLI bei 1 759,67 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 stieg der Index bereits um 10,58 Prozent. Das Jahreshoch des SLI steht derzeit bei 1 993,61 Punkten. Bei 1 742,94 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

SLI-Top-Flop-Aktien

Zu den Top-Aktien im SLI zählen aktuell Straumann (+ 1,39 Prozent auf 116,50 CHF), ams (+ 0,80 Prozent auf 1,32 CHF), VAT (+ 0,70 Prozent auf 515,40 CHF), UBS (+ 0,70 Prozent auf 27,49 CHF) und Temenos (+ 0,56 Prozent auf 63,35 CHF). Die Verlierer im SLI sind derweil Roche (-2,15 Prozent auf 240,70 CHF), Sika (-0,39 Prozent auf 254,80 CHF), Swiss Re (-0,23 Prozent auf 106,85 CHF), Richemont (-0,21 Prozent auf 140,60 CHF) und Givaudan (-0,12 Prozent auf 4 304,00 CHF).

Blick in den SLI: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im SLI sticht die ams-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 254 882 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Nestlé-Aktie weist im SLI den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 243,928 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der SLI-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 9,29 erwartet. Die Swiss Re-Aktie ermöglicht Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,10 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at