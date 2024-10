Donnerstagshandel in Zürich: SPI am Donnerstagmittag auf grünem Terrain

Am Donnerstag tendiert der SPI um 12:09 Uhr via SIX 0,61 Prozent fester bei 16 324,00 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,192 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,210 Prozent auf 16 190,64 Punkte an der Kurstafel, nach 16 224,72 Punkten am Vortag.

Der SPI verzeichnete bei 16 324,00 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Donnerstag 16 155,12 Einheiten.

So bewegt sich der SPI seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche ging es für den SPI bereits um 0,462 Prozent nach oben. Der SPI verzeichnete vor einem Monat, am 17.09.2024, den Stand von 16 021,90 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 17.07.2024, lag der SPI bei 16 355,14 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 17.10.2023, lag der SPI bei 14 154,88 Punkten.

Seit Jahresanfang 2024 stieg der Index bereits um 12,04 Prozent. Bei 16 557,98 Punkten verzeichnete der SPI bislang ein Jahreshoch. Bei 14 455,60 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops aktuell

Unter den Top-Aktien im SPI befinden sich derzeit MCH (+ 6,33 Prozent auf 4,20 CHF), Adval Tech (+ 6,17 Prozent auf 86,00 CHF), Rieter (+ 5,93 Prozent auf 101,80 CHF), lastminutecom (+ 5,36 Prozent auf 18,86 CHF) und Schindler (+ 3,71 Prozent auf 257,20 CHF). Die Verlierer im SPI sind derweil Groupe Minoteries SA (-7,56 Prozent auf 220,00 CHF), HOCHDORF (-5,00 Prozent auf 0,57 CHF), Leclanche (Leclanché SA) (-4,35 Prozent auf 0,11 CHF), Georg Fischer (-3,50 Prozent auf 56,50 CHF) und Curatis (-2,68 Prozent auf 8,70 CHF).

SPI-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Die Aktie im SPI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Nestlé-Aktie. Zuletzt wurden via SIX 3 069 745 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 251,136 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im SPI den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der SPI-Aktien im Fokus

Die Talenthouse-Aktie verzeichnet mit 0,54 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI. Im Index verzeichnet die CPH Group-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 10,40 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at