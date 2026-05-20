Dorian LPG Aktie

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WKN DE: A1135G / ISIN: MHY2106R1100

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20.05.2026 12:09:31

Dorian LPG Ltd Announces Advance In Q4 Bottom Line

(RTTNews) - Dorian LPG Ltd (LPG) reported a profit for its fourth quarter that Increases, from the same period last year

The company's earnings totaled $81.01 million, or $1.90 per share. This compares with $8.09 million, or $0.19 per share, last year.

Excluding items, Dorian LPG Ltd reported adjusted earnings of $80.44 million or $1.89 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 102.0% to $153.27 million from $75.89 million last year.

Dorian LPG Ltd earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $81.01 Mln. vs. $8.09 Mln. last year. -EPS: $1.90 vs. $0.19 last year. -Revenue: $153.27 Mln vs. $75.89 Mln last year.

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