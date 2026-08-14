DoubleDown Interactive präsentierte Quartalsergebnisse

DoubleDown Interactive hat am 11.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,66 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte DoubleDown Interactive ein EPS von 0,450 USD je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 10,21 Prozent auf 93,6 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 84,9 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at