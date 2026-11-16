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16.11.2026 11:02:29
Doubts Loom Over a van Gogh as Auctions Aim for a $2.8 Billion Week
Major paintings by Cézanne, Picasso and Klimt are positioned to entice ultrawealthy collectors as Sotheby’s seeks resolution for the auction’s most coveted — and contested — painting.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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