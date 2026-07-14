DOUTOR NICHIRES legte Quartalsergebnis vor

DOUTOR NICHIRES hat sich am 13.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.05.2026 beendeten Quartals geäußert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 64,84 JPY. Im Vorjahresviertel hatte DOUTOR NICHIRES 47,83 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Das vergangene Quartal hat DOUTOR NICHIRES mit einem Umsatz von insgesamt 42,53 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 39,32 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 8,17 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at