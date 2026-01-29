Dover Aktie

Dover für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 853707 / ISIN: US2600031080

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
29.01.2026 13:15:36

Dover Corp Q4 Sales Increase

(RTTNews) - Dover Corp (DOV) reported a profit for fourth quarter of $274.76 million

The company's earnings totaled $274.76 million, or $2.01 per share. This compares with $238.38 billion, or $1.72 per share, last year.

Excluding items, Dover Corp reported adjusted earnings of $343.32 million or $2.51 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 8.8% to $2.099 billion from $1.929 billion last year.

Dover Corp earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $274.76 Mln. vs. $238.38 Bln. last year. -EPS: $2.01 vs. $1.72 last year. -Revenue: $2.099 Bln vs. $1.929 Bln last year.

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Dover Corp.

mehr Nachrichten