Dow Aktie
WKN DE: A2PFRC / ISIN: US2605571031
|
23.10.2025 12:10:32
Dow Inc. Q3 Earnings Summary
(RTTNews) - Below are the earnings highlights for Dow Inc. (DOW):
Earnings: $62 million in Q3 vs. $214 million in the same period last year. EPS: $0.08 in Q3 vs. $0.30 in the same period last year. Excluding items, Dow Inc. reported adjusted earnings of -$132 million or -$0.19 per share for the period.
Analysts projected -$0.30 per share Revenue: $9.973 billion in Q3 vs. $10.879 billion in the same period last year.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Dow Incmehr Nachrichten
|
22.10.25
|Ausblick: Dow legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
15.10.25
|S&P 500-Titel Dow-Aktie: So viel hätte eine Investition in Dow von vor 5 Jahren gekostet (finanzen.at)
|
08.10.25
|S&P 500-Wert Dow-Aktie: So viel Verlust hätte ein Dow-Investment von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
08.10.25
|Erste Schätzungen: Dow öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
01.10.25
|S&P 500-Titel Dow-Aktie: So viel Verlust hätte eine Dow-Investition von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
|
26.09.25