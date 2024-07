Dow Jones 30 Industrial-Papier Honeywell-Aktie: So viel Verlust hätte eine Honeywell-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Bei einem frühen Honeywell-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.

Heute vor 1 Jahr wurde das Honeywell-Papier via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 208,26 USD wert. Bei einem Honeywell-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,480 Honeywell-Aktien in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Honeywell-Papiers auf 202,45 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 97,21 USD wert. Mit einer Performance von -2,79 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Der Honeywell-Wert an der Börse wurde auf 139,29 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at