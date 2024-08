Dow Jones 30 Industrial-Papier Merck-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Merck von vor 3 Jahren eingebracht

Am 13.08.2021 wurde die Merck-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Merck-Aktie bei 76,72 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 13,034 Merck-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 479,14 USD, da sich der Wert einer Merck-Aktie am 12.08.2024 auf 113,48 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +47,91 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Merck belief sich zuletzt auf 290,92 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at