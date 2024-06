Dow Jones 30 Industrial-Papier Salesforce-Aktie: Hätte sich eine Kapitalanlage in Salesforce von vor 3 Jahren rentiert?

Vor Jahren Salesforce-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Vor 3 Jahren wurde das Salesforce-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Salesforce-Aktie bei 241,87 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 41,345 Salesforce-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 26.06.2024 auf 243,15 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 10 052,92 USD wert. Aus 10 000 USD wurden somit 10 052,92 USD, was einer positiven Performance von 0,53 Prozent entspricht.

Die Marktkapitalisierung von Salesforce belief sich zuletzt auf 234,88 Mrd. USD. Am 20.06.2019 wurden Salesforce-Anteile zum ersten Mal an der Börse NYSE gehandelt. Zum Börsendebüt der Salesforce-Aktie wurde der Erstkurs mit 38,50 USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at