Dow Jones 30 Industrial-Titel Walmart-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Walmart von vor 3 Jahren eingebracht

Anleger, die vor Jahren in Walmart-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit Walmart-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 48,84 USD. Bei einem Walmart-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 2,048 Walmart-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Walmart-Anteile wären am 27.08.2024 155,88 USD wert, da der Schlussstand 76,13 USD betrug. Das entspricht einem Zuwachs um 55,88 Prozent.

Jüngst verzeichnete Walmart eine Marktkapitalisierung von 609,96 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at