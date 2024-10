Dow Jones 30 Industrial-Wert Caterpillar-Aktie: So viel hätte eine Investition in Caterpillar von vor 3 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in Caterpillar-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Caterpillar-Papier via Börse NYSE ausgeführt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 198,18 USD. Wenn man vor 3 Jahren 100 USD in die Caterpillar-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 0,505 Anteilen. Die gehaltenen Aktien wären am 17.10.2024 199,06 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 394,49 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 99,06 Prozent erhöht.

Caterpillar war somit zuletzt am Markt 191,08 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at