Börse New York: Dow Jones sackt nachmittags ab

Um 20:02 Uhr fällt der Dow Jones im NYSE-Handel um 0,46 Prozent auf 46 041,11 Punkte. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 18,642 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,263 Prozent auf 46 375,17 Punkte an der Kurstafel, nach 46 253,31 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des Dow Jones lag heute bei 45 903,69 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 46 422,34 Punkten erreichte.

So bewegt sich der Dow Jones im Jahresverlauf

Auf Wochensicht ging es für den Dow Jones bereits um 0,750 Prozent aufwärts. Vor einem Monat, am 16.09.2025, lag der Dow Jones noch bei 45 757,90 Punkten. Vor drei Monaten, am 16.07.2025, lag der Dow Jones-Kurs bei 44 254,78 Punkten. Der Dow Jones wies vor einem Jahr, am 16.10.2024, einen Wert von 43 077,70 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2025 ging es für den Index bereits um 8,61 Prozent aufwärts. Aktuell liegt der Dow Jones bei einem Jahreshoch von 47 049,64 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 36 611,78 Zählern markiert.

Gewinner und Verlierer im Dow Jones

Die stärksten Aktien im Dow Jones sind aktuell Salesforce (+ 4,73 Prozent auf 247,77 USD), Caterpillar (+ 1,75 Prozent auf 543,37 USD), NVIDIA (+ 1,25 Prozent auf 182,07 USD), Procter Gamble (+ 1,11 Prozent auf 149,05 USD) und Coca-Cola (+ 0,91 Prozent auf 67,69 USD). Unter den schwächsten Dow Jones-Aktien befinden sich hingegen Travelers (-2,79 Prozent auf 261,93 USD), Walmart (-2,58 Prozent auf 106,22 USD), Visa (-2,29 Prozent auf 337,76 USD), American Express (-2,23 Prozent auf 323,27 USD) und Nike (-1,87 Prozent auf 67,18 USD).

Welche Aktien im Dow Jones den größten Börsenwert aufweisen

Das größte Handelsvolumen im Dow Jones kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 20 311 052 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im Dow Jones weist die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 3,754 Bio. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Werte im Blick

Im Dow Jones weist die Verizon-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 8,61 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Verizon-Aktie zeigt 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6,77 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

