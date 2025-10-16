Procter & Gamble Aktie

Procter & Gamble für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 852062 / ISIN: US7427181091

Index-Performance im Fokus 16.10.2025 22:34:30

Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones beendet den Handel im Minus

Der Dow Jones zeigte sich heute in Rot.

Der Dow Jones zeigte sich heute in Rot.

Letztendlich fiel der Dow Jones im NYSE-Handel um 0,65 Prozent auf 45 952,24 Punkte. An der Börse sind die im Dow Jones enthaltenen Werte damit 18,642 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,263 Prozent auf 46 375,17 Punkte an der Kurstafel, nach 46 253,31 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones erreichte heute sein Tageshoch bei 46 422,34 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 45 781,18 Punkten lag.

Dow Jones-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche stieg der Dow Jones bereits um 0,555 Prozent. Noch vor einem Monat, am 16.09.2025, erreichte der Dow Jones einen Stand von 45 757,90 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 16.07.2025, wies der Dow Jones einen Wert von 44 254,78 Punkten auf. Der Dow Jones stand vor einem Jahr, am 16.10.2024, bei 43 077,70 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2025 ging es für den Index bereits um 8,40 Prozent nach oben. 47 049,64 Punkte markierten den Höchststand des Dow Jones im laufenden Jahr. Das Jahrestief steht hingegen bei 36 611,78 Punkten.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im Dow Jones

Die stärksten Aktien im Dow Jones sind derzeit Salesforce (+ 3,98 Prozent auf 246,00 USD), Procter Gamble (+ 1,48 Prozent auf 149,60 USD), Caterpillar (+ 1,29 Prozent auf 540,96 USD), NVIDIA (+ 1,10 Prozent auf 181,81 USD) und Coca-Cola (+ 0,76 Prozent auf 67,59 USD). Die Flop-Titel im Dow Jones sind derweil Visa (-2,98 Prozent auf 335,40 USD), Travelers (-2,92 Prozent auf 261,57 USD), Nike (-2,37 Prozent auf 66,84 USD), Walmart (-2,35 Prozent auf 106,47 USD) und JPMorgan Chase (-2,34 Prozent auf 298,54 USD).

Diese Dow Jones-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im Dow Jones weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 42 329 970 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im Dow Jones mit 3,754 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones weist 2025 laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 8,61 erwartet. Unter den Aktien im Index präsentiert die Verizon-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6,77 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: JoemanjiArts-ESOS / Shutterstock.com

25.04.25 Procter & Gamble Outperform RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel

Caterpillar Inc. 462,50 0,98% Caterpillar Inc.
Coca-Cola Co. 58,15 1,04% Coca-Cola Co.
JPMorgan Chase & Co. 254,55 -3,25% JPMorgan Chase & Co.
Microsoft Corp. 435,30 -1,23% Microsoft Corp.
Nike Inc. 57,27 -2,73% Nike Inc.
NVIDIA Corp. 154,76 0,74% NVIDIA Corp.
Procter & Gamble Co. 128,30 1,33% Procter & Gamble Co.
Salesforce 210,80 3,89% Salesforce
Travelers Inc (Travelers Companies) 230,20 -0,09% Travelers Inc (Travelers Companies)
Verizon Inc. 34,63 -0,01% Verizon Inc.
Visa Inc. 289,35 -2,66% Visa Inc.
Walmart 91,55 -2,03% Walmart

Indizes in diesem Artikel

Dow Jones 45 952,24 -0,65%

