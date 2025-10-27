Dow Jones 30 Industrial-Wert Chevron-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Chevron von vor 5 Jahren eingefahren

Anleger, die vor Jahren in Chevron-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Das Chevron-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 69,51 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 14,386 Chevron-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Chevron-Aktien wären am 24.10.2025 2 237,95 USD wert, da der Schlussstand 155,56 USD betrug. Damit hätte sich der Wert des Investments um 123,80 Prozent erhöht.

Der Chevron-Wert an der Börse wurde auf 319,04 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at