Dow Jones aktuell: Dow Jones gibt zum Start des Donnerstagshandels nach

Der Dow Jones verliert am Morgen nach Vortagesgewinnen an Fahrt.

Um 16:00 Uhr tendiert der Dow Jones im NYSE-Handel 0,19 Prozent schwächer bei 40 895,16 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 13,657 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 0,251 Prozent leichter bei 40 872,06 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 40 974,97 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones verzeichnete bei 40 828,85 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 41 084,78 Einheiten.

So entwickelt sich der Dow Jones seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verbucht der Dow Jones bislang ein Minus von 1,43 Prozent. Vor einem Monat, am 05.08.2024, stand der Dow Jones noch bei 38 703,27 Punkten. Vor drei Monaten, am 05.06.2024, stand der Dow Jones noch bei 38 807,33 Punkten. Der Dow Jones notierte noch vor einem Jahr, am 05.09.2023, bei 34 641,97 Punkten.

Der Index gewann seit Jahresanfang 2024 bereits um 8,43 Prozent. Bei 41 585,21 Punkten erreichte der Dow Jones bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 37 122,95 Punkten.

Dow Jones-Top-Flop-Liste

Zu den Gewinner-Aktien im Dow Jones zählen aktuell Merck (+ 2,46 Prozent auf 118,65 USD), Amazon (+ 2,38 Prozent auf 177,45 USD), Apple (+ 1,16 Prozent auf 223,42 USD), Intel (+ 1,16 Prozent auf 19,66 USD) und Microsoft (+ 0,52 Prozent auf 411,01 USD). Unter Druck stehen im Dow Jones derweil UnitedHealth (-1,20 Prozent auf 596,90 USD), Caterpillar (-1,20 Prozent auf 332,70 USD), Home Depot (-0,90 Prozent auf 361,37 USD), Verizon (-0,89 Prozent auf 41,11 USD) und Amgen (-0,85 Prozent auf 327,84 USD).

Welche Dow Jones-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Aktuell weist die Intel-Aktie das größte Handelsvolumen im Dow Jones auf. 2 001 147 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die Apple-Aktie weist im Dow Jones den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 3,056 Bio. Euro.

KGV und Dividende der Dow Jones-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones weist 2024 laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 9,07 zu Buche schlagen. Im Index weist die Verizon-Aktie mit 6,46 Prozent 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

