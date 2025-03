Dow Jones aktuell: Dow Jones legt schlussendlich den Rückwärtsgang ein

Am Mittwochabend hielten sich die Börsianer in New York zurück.

Am Mittwoch verbuchte der Dow Jones via NYSE zum Handelsschluss Verluste in Höhe von 0,20 Prozent auf 41 350,93 Punkte. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 16,537 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 0,976 Prozent stärker bei 41 837,95 Punkten in den Handel, nach 41 433,48 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones erreichte am Mittwoch sein Tagestief bei 41 010,24 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 41 721,36 Punkten lag.

Dow Jones-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn fiel der Dow Jones bereits um 2,72 Prozent zurück. Vor einem Monat, am 12.02.2025, wurde der Dow Jones mit 44 368,56 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 12.12.2024, wurde der Dow Jones mit einer Bewertung von 43 914,12 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 12.03.2024, wurde der Dow Jones mit einer Bewertung von 39 005,49 Punkten gehandelt.

Der Index büßte auf Jahressicht 2025 bereits um 2,46 Prozent ein. Das Dow Jones-Jahreshoch liegt derzeit bei 45 054,36 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 41 010,24 Zählern markiert.

Dow Jones-Top-Flop-Aktien

Die stärksten Aktien im Dow Jones sind aktuell NVIDIA (+ 6,42 Prozent auf 115,74 USD), Boeing (+ 3,08 Prozent auf 158,80 USD), Salesforce (+ 2,72 Prozent auf 284,58 USD), American Express (+ 2,10 Prozent auf 260,75 USD) und 3M (+ 1,83 Prozent auf 150,24 USD). Unter Druck stehen im Dow Jones hingegen Procter Gamble (-2,74 Prozent auf 168,37 USD), Walmart (-2,56 Prozent auf 85,20 USD), McDonalds (-2,40 Prozent auf 299,40 USD), Amgen (-2,00 Prozent auf 312,50 USD) und Verizon (-1,93 Prozent auf 42,59 USD).

Blick in den Dow Jones: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Dow Jones auf. Zuletzt wurden via NYSE 74 405 517 Aktien gehandelt. Mit 3,131 Bio. Euro macht die Apple-Aktie im Dow Jones derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Titel im Fokus

Im Dow Jones weist die Verizon-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 9,29 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Im Index bietet die Verizon-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,31 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at