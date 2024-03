Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones auf grünem Terrain

Der Dow Jones bewegt sich im NYSE-Handel um 18:00 Uhr um 0,24 Prozent fester bei 39 406,29 Punkten. Insgesamt kommt der Dow Jones damit auf einen Börsenwert in Höhe von 13,273 Bio. Euro. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Zuschlag von 0,246 Prozent auf 39 410,54 Punkte an der Kurstafel, nach 39 313,64 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Dow Jones bis auf 39 308,89 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 39 439,44 Zählern.

Dow Jones-Performance seit Beginn Jahr

Der Dow Jones lag vor einem Monat, am 26.02.2024, bei 39 069,23 Punkten. Vor drei Monaten, am 26.12.2023, wies der Dow Jones einen Stand von 37 545,33 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.03.2023, betrug der Dow Jones-Kurs 32 237,53 Punkte.

Seit Jahresanfang 2024 kletterte der Index bereits um 4,48 Prozent. Aktuell liegt der Dow Jones bei einem Jahreshoch von 39 889,05 Punkten. Bei 37 122,95 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im Dow Jones

Unter den Top-Aktien im Dow Jones befinden sich derzeit UnitedHealth (+ 1,45 Prozent auf 492,92 USD), Honeywell (+ 1,00 Prozent auf 200,46 USD), Goldman Sachs (+ 0,92 Prozent auf 408,66 USD), Amgen (+ 0,82 Prozent auf 283,11 USD) und Caterpillar (+ 0,71 Prozent auf 358,48 USD). Flop-Aktien im Dow Jones sind hingegen 3M (-1,35 Prozent auf 103,42 USD), Boeing (-1,13 Prozent auf 189,24 USD), Chevron (-0,73 Prozent auf 155,32 USD), Walt Disney (-0,60 Prozent auf 118,64 USD) und Nike (-0,54 Prozent auf 93,25 USD).

Die teuersten Konzerne im Dow Jones

Im Dow Jones ist die Apple-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via NYSE 7 450 748 Aktien gehandelt. Die Microsoft-Aktie dominiert den Dow Jones hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 2,938 Bio. Euro.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Titel im Fokus

Im Dow Jones verzeichnet die Verizon-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 8,90 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Verizon-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,58 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at