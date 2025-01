Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones präsentiert sich schwächer

Am Freitag geht es im Dow Jones um 20:03 Uhr via NYSE um 0,31 Prozent auf 44 427,76 Punkte nach unten. Damit sind die enthaltenen Werte 19,199 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 1,01 Prozent auf 44 113,55 Punkte an der Kurstafel, nach 44 565,07 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der Dow Jones bei 44 397,33 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 44 545,52 Punkten.

So entwickelt sich der Dow Jones seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verzeichnet der Dow Jones bislang ein Plus von 2,07 Prozent. Der Dow Jones lag vor einem Monat, am 24.12.2024, bei 43 297,03 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 24.10.2024, stand der Dow Jones bei 42 374,36 Punkten. Der Dow Jones wies vor einem Jahr, am 24.01.2024, einen Stand von 37 806,39 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2025 ging es für den Index bereits um 4,80 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des Dow Jones liegt derzeit bei 44 565,26 Punkten. Bei 41 844,89 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Top- und Flop-Aktien im Dow Jones

Die stärksten Einzelwerte im Dow Jones sind aktuell Walt Disney (+ 1,78 Prozent auf 113,02 USD), Verizon (+ 1,63 Prozent auf 39,82 USD), Walmart (+ 0,92 Prozent auf 94,67 USD), McDonalds (+ 0,80 Prozent auf 286,70 USD) und UnitedHealth (+ 0,72 Prozent auf 533,59 USD). Flop-Aktien im Dow Jones sind derweil NVIDIA (-3,04 Prozent auf 142,75 USD), American Express (-2,29 Prozent auf 318,41 USD), Boeing (-1,37 Prozent auf 176,06 USD), Procter Gamble (-1,00 Prozent auf 164,49 USD) und Microsoft (-0,86 Prozent auf 442,86 USD).

Welche Dow Jones-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im Dow Jones auf. Zuletzt wurden via NYSE 25 382 867 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie dominiert den Dow Jones hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 3,441 Bio. Euro.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Werte im Blick

Im Dow Jones verzeichnet die Verizon-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 8,29 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Verizon-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,24 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

