Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones sackt zum Start des Dienstagshandels ab

Der Dow Jones fällt nach den Gewinnen vom Vortag am zweiten Tag der Woche in die Verlustzone.

Der Dow Jones gibt im NYSE-Handel um 15:58 Uhr um 0,07 Prozent auf 39 142,04 Punkte nach. Der Börsenwert der im Dow Jones enthaltenen Werte beträgt damit 14,027 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 0,043 Prozent stärker bei 39 186,20 Punkten in den Dienstagshandel, nach 39 169,52 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones verzeichnete bei 39 085,69 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Dienstag 39 208,54 Einheiten.

Jahreshoch und Jahrestief des Dow Jones

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.05.2024, notierte der Dow Jones bei 38 686,32 Punkten. Der Dow Jones verzeichnete vor drei Monaten, am 02.04.2024, den Wert von 39 170,24 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones notierte am vorherigen Handelstag, dem 30.06.2023, bei 34 407,60 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2024 kletterte der Index bereits um 3,78 Prozent aufwärts. Bei 40 077,40 Punkten markierte der Dow Jones bislang ein Jahreshoch. Bei 37 122,95 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Dow Jones-Aufsteiger und -Absteiger

Die stärksten Aktien im Dow Jones sind aktuell Intel (+ 1,04 Prozent auf 31,16 USD), 3M (+ 0,48 Prozent auf 101,09 USD), Chevron (+ 0,47 Prozent auf 157,26 USD), Boeing (+ 0,44 Prozent auf 187,52 USD) und Honeywell (+ 0,42 Prozent auf 211,84 USD). Die Verlierer im Dow Jones sind hingegen Nike (-0,83 Prozent auf 76,19 USD), Verizon (-0,72 Prozent auf 41,44 USD), Travelers (-0,70 Prozent auf 201,54 USD), Merck (-0,60 Prozent auf 127,13 USD) und Walt Disney (-0,55 Prozent auf 97,50 USD).

Die meistgehandelten Dow Jones-Aktien

Im Dow Jones weist die Apple-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via NYSE 1 695 700 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 3,096 Bio. Euro weist die Microsoft-Aktie im Dow Jones derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Titel im Fokus

Die Verizon-Aktie präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,11 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Dow Jones-Werten. Die Verizon-Aktie präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,42 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at