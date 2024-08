Dow Jones-Handel aktuell: nachmittags Gewinne im Dow Jones

Der Dow Jones klettert im NYSE-Handel um 20:02 Uhr um 1,51 Prozent auf 39 287,95 Punkte. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 13,447 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Zuschlag von 0,912 Prozent auf 39 056,19 Punkte an der Kurstafel, nach 38 703,27 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones erreichte am Dienstag sein Tagestief bei 38 638,30 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 39 339,79 Punkten lag.

Dow Jones auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.07.2024, wies der Dow Jones einen Stand von 39 375,87 Punkten auf. Der Dow Jones lag noch vor drei Monaten, am 06.05.2024, bei 38 852,27 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones lag am vorherigen Handelstag, dem 04.08.2023, bei 35 065,62 Punkten.

Auf Jahressicht 2024 kletterte der Index bereits um 4,17 Prozent nach oben. 41 376,00 Punkte markierten den Höchststand des Dow Jones im laufenden Jahr. Bei 37 122,95 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Tops und Flops im Dow Jones

Die stärksten Einzelwerte im Dow Jones sind aktuell Dow (+ 3,84 Prozent auf 52,97 USD), Caterpillar (+ 3,76 Prozent auf 328,72 USD), JPMorgan Chase (+ 3,50 Prozent auf 201,73 USD), Walt Disney (+ 3,09 Prozent auf 90,49 USD) und American Express (+ 2,93 Prozent auf 232,55 USD). Schwächer notieren im Dow Jones hingegen Boeing (-0,82 Prozent auf 165,66 USD), Johnson Johnson (-0,63 Prozent auf 160,24 USD), Chevron (-0,57 Prozent auf 143,84 USD), Apple (-0,39 Prozent auf 208,46 USD) und Intel (-0,22 Prozent auf 20,07 USD).

Die meistgehandelten Dow Jones-Aktien

Die Intel-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Dow Jones auf. 12 669 615 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Apple-Aktie mit 3,082 Bio. Euro die dominierende Aktie im Dow Jones.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie. Hier soll ein KGV von 8,71 zu Buche schlagen. Die Verizon-Aktie präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung mit 6,72 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

