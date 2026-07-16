Dow Aktie

Dow für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2PFRC / ISIN: US2605571031

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16.07.2026 19:03:17

Dow Jones Hangs On While Memory Chips Take Another Beating

The semiconductor sell-off that began Monday in Seoul extended into a fourth consecutive session on Thursday. The tech-heavy indexes lagged while the Dow nearly held flat.The Nasdaq Composite (NASDAQINDEX: ^IXIC) dropped 0.9% as of 12:26 p.m. ET, dragged lower by another wave of chip losses. The S&P 500 (SNPINDEX: ^GSPC) fell 0.3%. Meanwhile, the Dow Jones Industrial Average (DJINDICES: ^DJI) limited its decline to just 0.1%, thanks to healthcare stocks picking up the slack.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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