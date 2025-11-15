Arista Networks Aktie
WKN DE: A11099 / ISIN: US0404131064
|
15.11.2025 01:15:00
Down 12%, Should You Buy the Dip on Arista Networks Stock?
Arista Networks (NYSE: ANET) is playing an important role in the global artificial intelligence (AI) infrastructure rollout by providing high-speed networking equipment, such as switches and routers, along with related software. The demand for the company's offerings has been picking up as they help transfer huge amounts of data at high speeds with low latency in data centers.Unsurprisingly, Arista stock has registered an impressive rally of 55% over the past six months. However, its run came to a grinding halt following the release of its third-quarter 2025 results on Nov. 4. Shares of Arista fell more than 8% following its report. As of the time of this writing, Arista's stock is down 12% since its results. Let's look at why that's the case and see whether the latest dip in Arista stock is an opportunity for investors to buy more shares.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Arista Networks Incmehr Nachrichten
|
13.06.25
|Arista Networks-Aktie im Minus: Analyst warnt vor starker Konkurrenz durch NVIDIA (finanzen.at)
Analysen zu Arista Networks Incmehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Arista Networks Inc
|391,30
|-0,72%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX gehen tiefrot ins Wochende -- Wall Street schließt uneins -- Märkte in Fernost letztlich im Minus
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt notierten zum Wochenschluss deutlich tiefer. Die Wall Street zeigte sich zum Wochenende mit unterschiedlicher Tendenz. An Asiens Börsen ging es am Freitag teils deutlich nach unten.