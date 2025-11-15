Arista Networks Aktie

Arista Networks für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A11099 / ISIN: US0404131064

15.11.2025 01:15:00

Down 12%, Should You Buy the Dip on Arista Networks Stock?

Arista Networks (NYSE: ANET) is playing an important role in the global artificial intelligence (AI) infrastructure rollout by providing high-speed networking equipment, such as switches and routers, along with related software. The demand for the company's offerings has been picking up as they help transfer huge amounts of data at high speeds with low latency in data centers.Unsurprisingly, Arista stock has registered an impressive rally of 55% over the past six months. However, its run came to a grinding halt following the release of its third-quarter 2025 results on Nov. 4. Shares of Arista fell more than 8% following its report. As of the time of this writing, Arista's stock is down 12% since its results. Let's look at why that's the case and see whether the latest dip in Arista stock is an opportunity for investors to buy more shares.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Aktien in diesem Artikel

Arista Networks Inc 391,30 -0,72% Arista Networks Inc

