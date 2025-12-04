Tilray Brands Aktie

Tilray Brands für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A41VMJ / ISIN: US88688T2096

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
04.12.2025 14:30:00

Down 66% From Its High, Can Tilray Brands Stock Turn Things Around?

Investing in the cannabis industry comes with significant risks, and you need to be prepared for a lot of volatility. Tilray Brands (NASDAQ: TLRY) is a prime example of why that is. Although it's a leading cannabis producer in Canada, it has been anything but a good buy over the years. It's down more than 91% over the past five years. Although it was rallying earlier this year based on hopes related to easing restrictions on marijuana, it's now down 66% from its 52-week high. Is there a bullish case to be made for the pot stock, and is a possible rally just around the corner, or is this simply a stock you should avoid?Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Tilray Brands Inc Registered Shsmehr Nachrichten

Keine Nachrichten verfügbar.

Analysen zu Tilray Brands Inc Registered Shsmehr Analysen

Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Tilray (ex Aphria) 0,67 -5,40% Tilray (ex Aphria)
Tilray Brands Inc Registered Shs 6,20 0,00% Tilray Brands Inc Registered Shs

Letzte Top-Ranking Nachrichten

07:40 Vor Fonds-Schließung: So positionierte sich Big Short-Investor Michael Burry im dritten Quartal 2025
04.12.25 Paul Singer investiert in Etsy, Pinterest & Co.: Die wichtigsten Aktien im Elliott-Portfolio in Q3 2025
03.12.25 Jeremy Granthams Investmentstrategie in Q3 2025: Das Aktienportfolio im Überblick
02.12.25 Commerzbank-Depot: In diese US-Aktien hat das Finanzhaus im dritten Quartal 2025 investiert
01.12.25 Die Top 20 der größten europäischen Banken

Börse aktuell - Live Ticker

Blick auf Notenbanken: ATX und DAX legen zu -- Asiens Börsen uneinheitlich - Minuszeichen in Japan
Der heimische Aktienmarkt bewegt sich am Freitag aufwärts, während auch der deutsche Leitindex höher steht. Die asiatischen Börsen finden zum Wochenausklang keine gemeinsame Richtung.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen