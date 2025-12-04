Tilray Brands Aktie
WKN DE: A41VMJ / ISIN: US88688T2096
|
04.12.2025 14:30:00
Down 66% From Its High, Can Tilray Brands Stock Turn Things Around?
Down 66% From Its High, Can Tilray Brands Stock Turn Things Around?

Investing in the cannabis industry comes with significant risks, and you need to be prepared for a lot of volatility. Tilray Brands (NASDAQ: TLRY) is a prime example of why that is. Although it's a leading cannabis producer in Canada, it has been anything but a good buy over the years. It's down more than 91% over the past five years. Although it was rallying earlier this year based on hopes related to easing restrictions on marijuana, it's now down 66% from its 52-week high. Is there a bullish case to be made for the pot stock, and is a possible rally just around the corner, or is this simply a stock you should avoid?
