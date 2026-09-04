Nuscale Power Aktie

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WKN DE: A3DK09 / ISIN: US67079K1007

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04.09.2026 19:15:00

Down 84% From Its High, Is NuScale Power a Bargain Hiding in Plain Sight?

Last October, shares of NuScale Power (NYSE: SMR) hit an all-time high of about $57. Today, shares trade at just under $10, representing a massive 84% decline.What happened? Nothing that an 84% decline might suggest: no bankruptcy, no regulatory complications, no nuclear accidents (thank goodness). The drawback was more likely a sign that investors had lost patience with an overvalued nuclear stock with no reactor operating in the real world, and no firm first customer.Funny thing is, NuScale actually looks better positioned as a company than it did at the height of its AI-nuclear boom. Investors looking for a value may want to reconsider NuScale, especially with a multi-state project moving closer to a signed deal.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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