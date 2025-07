dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Dax höher erwartet

FRANKFURT (dpa-AFX)

DEUTSCHLAND: - GEWINNE ERWARTET - Nach dem leichten Minus am Montag macht der DAX am Dienstag wohl zunächst etwas Boden gut. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zweieinhalb Stunden vor dem Auftakt des Xetra-Handels 0,3 Prozent höher auf 23.974 Punkte. Er bleibt damit aber ein gutes Stück unter dem Vortageshoch von 24.120 Punkten. Zum Wochenstart hatte der Dax zunächst zugelegt, konnte die Gewinne aber nicht halten. Etwas Auftrieb kommt von der Wall Street, wo der Dow Jones Industrial seine Erholungsrally auf das höchste Niveau seit Februar fortgesetzt hat. In den Nasdaq-Indizes sowie dem marktbreiten S&P 500 gab es derweil weitere Rekorde. Die höchsten Kurse wurden dabei deutlich nach dem europäischen Handelsende erreicht. Chinas Festlandbörsen reagierten derweil am Morgen kaum auf gute Wirtschaftsdaten.

USA: - IM PLUS - Die Anleger haben am Montag bei US-Aktien weiterhin zugegriffen. Der technologielastige Nasdaq 100 und der marktbreite S&P 500 setzten ihre Rekordjagd fort. Hoffnung auf eine Entspannung in den Handelskonflikten paarte sich mit den Spekulationen einiger Anleger, dass die US-Notenbank Fed die Zinsen doch früher senken könnte als zuvor erwartet. Der NASDAQ 100 schloss 0,64 Prozent höher bei 22.679,01 Zählern, während der S&P 500 um 0,52 Prozent auf 6.204,95 Zähler stieg. Der Dow Jones Industrial kam mit 44.094,77 Punkten auf ein Plus von 0,63 Prozent.

ASIEN: - DURCHWACHSEN - Nach den jüngsten Kursgewinnen in Tokio sind die Anlager am japanischen Aktienmarkt am Dienstag vorsichtiger geworden. So nahm seites der US-Regierung die Schärfe im Ton im Zollstreit wieder zu. Der japanische Leitindex Nikkei 225 sank zuletzt um 0,9 Prozent. In Sydney notierte der S&P/ASX 200 (S&P ASX 200) leicht in der Gewinnzone, ebenso wie der CSI-300-Index (CSI 300), der die wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandsbörsen enthält. In der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong wurde feiertagsbedingt nicht gehandelt.

DAX 23909,61 -0,51%

XDAX 23941,88 -0,53%

EuroSTOXX 50 5303,24 -0,42%

Stoxx50 4454,06 -0,40%

DJIA 44094,77 0,63%

S&P 500 6204,95 0,52%

NASDAQ 100 22679,01 0,64%

Bund-Future 130,32 +0,08%

Euro/USD 1,1785 -0,01%

USD/Yen 143,72 -0,23%

Euro/Yen 169,39 -0,22%

Bitcoin 106.867 -0,29%

(USD, Bitstamp)

Brent 66,42 -0,32 USD

WTI 64,77 -0,34 USD

