dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Dax nähert sich 18.000-Punkte-Marke

DEUTSCHLAND: - GEWINNE - Der DAX dürfte am Donnerstag seinen Erholungskurs fortsetzen und sich wieder der Marke von 18.000 Punkten nähern. Zwei Stunden vor dem Xetra-Start taxierte der Broker IG den deutschen Leitindex 0,46 Prozent höher auf 17.967 Punkte. Damit hätte der Dax ausgehend von seinem Anfang der Vorwoche bei fast 17.000 Zählern erreichten tiefsten Stand seit Mitte Februar schon wieder fast 1000 Punkte aufgeholt. Die nächste Hürde ist die 21-Tage-Linie als Signalgeber für den kurzfristigen Trend, die aktuell bei 18.055 Punkten läuft. Preis- und Inflationsdaten aus den USA hatten an den beiden Tagen zuvor die Gemüter beruhigt und die Börsen weltweit gestützt. Die Märkte erwarten nun, dass die US-Notenbank Fed die Zinsen bald senken wird. Die Vorgaben von den Überseebörsen sind am Donnerstag positiv. Die Berichtssaison ist hierzulande derweil so gut wie beendet.

USA: - GEWINNE - Nach den deutlichen Kursgewinnen am Vortag haben am Mittwoch vor allem die Standardwerte an der Wall Street nochmals zugelegt. Der abgeschwächte Preisauftrieb in den Vereinigten Staaten kam gut an, nachdem am Vortag bereits die Veröffentlichung der Erzeugerpreise die Hoffnung gestützt hatte, dass die US-Notenbank Fed bald die Zinsen senken wird. Die Erwartungen waren nach den Erkenntnissen vom Vortag anspruchsvoller geworden und wurden nicht enttäuscht. Der Leitindex Dow Jones Industrial kehrte erstmals seit Anfang August wieder über die 40 000 Punkte zurück und ging 0,61 Prozent höher bei 40.008,39 Punkten aus dem Handel. Beim S&P 500 reichte es für einen Anstieg um 0,38 Prozent auf 5.455,21 Zähler. Der mit Tech-Werten gespickte NASDAQ 100 schaffte es in der Schlussphase ins Plus und gewann 0,09 Prozent auf 19.022,68 Punkte. Beide Indizes verbuchten ihren fünften Gewinntag in Folge.

ASIEN: - GEWINNE - Die wichtigsten Börsen Asiens haben am Donnerstag zugelegt. Rückenwind lieferte Inflationsdaten aus den USA, die die Erwartung an eine baldige Leitzinssenkung durch die US-Notenbank Fed verfestigten. Der japanische Leitindex Nikkei 225 stieg zuletzt um 0,9 Prozent. Der Hang-Seng-Index (Hang Seng) in der Sonderverwaltungszone Hongkong gewann 0,4 Prozent und der CSI 300 mit den 300 wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandbörsen legte um 1,1 Prozent zu. Aktuelle Daten zeigen, dass die Erholung der chinesischen Wirtschaft wackelig bleibt. Die Industrieproduktion im Juli stieg im Vorjahresvergleich um 5,1 Prozent, aber weniger als Analysten im Durchschnitt erwartet. Die Einzelhandelsumsätze, ein Indikator für die Konsumausgaben der Haushalte, zogen um 2,7 Prozent an und fiel damit etwas besser aus als erwartet worden war. Doch blieb das Konsumwachstum insgesamt auf einem niedrigen Niveau.

