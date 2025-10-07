S&P 500

6 740,28
24,49
0,36 %
07.10.2025 07:31:38

dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Leicht im Plus erwartet

FRANKFURT (dpa-AFX)

-------------------------------------------------------------------------------

AKTIEN

-------------------------------------------------------------------------------

DEUTSCHLAND: - ETWAS HÖHER ERWARTET - Nach der Stagnation zum Wochenauftakt sind am Dienstag am deutschen Aktienmarkt leichte Kursgewinne zu erwarten. Gute Vorgaben gibt es von den asiatisch-pazifischen Märkten, wo etwa der Tokioter Leitindex Nikkei ein weiteres Rekordhoch erreiche. Der deutsche Leitindex DAX wurde vom Broker IG rund zwei Stunden vor dem Xetra-Start moderat höher bei 24.420 Punkten taxiert. Damit verbleibt der deutsche Leitindex zunächst unter der Marke von 24.500 Zählern. Bei einem Ausbruch nach oben winkt das bisherige Rekordhoch vom Juli bei 24.639 Punkten. Vor dem Beginn der Saison der Quartalsberichtssaison in den USA fehlt es an Impulsen. Statistisch gesehen könnte das Schlussquartal für den Dax aber erfreulich werden: "Im Schnitt gewann der deutsche Leitindex im vierten Quartal vier Prozent hinzu", schrieb Analyst Jochen Mörsch von HQ Trust.

USA: - DOW IM MINUS; NASDAQ 100 UND S&P 500 IM PLUS - Die neu angefachte Fantasie rund um Künstliche Intelligenz (KI) hat am Montag die Rekordrally der US-Technologiewerte weiter befeuert. Diesmal waren positive Nachrichten seitens des Chipkonzerns AMD (AMD (Advanced Micro Devices) ) und des Softwareunternehmens OpenAI der Auslöser. Sowohl der viel beachtete NASDAQ 100 als auch der umfassendere Nasdaq Composite (NASDAQ Composite Index) erreichten Höchststände, während der Dow Jones Industrial nachgab. Der Leitindex war am Freitag erstmals über 47.000 Punkte gesprungen. Am Montag fiel der Dow um 0,14 Prozent auf 46.694,97 Punkte. Der breite S&P 500 gewann 0,36 Prozent auf 6740,28 Punkte. Für den Nasdaq 100 ging es um 0,78 Prozent auf 24.978,56 Punkte nach oben. Der Nasdaq Composite stieg um 0,71 Prozent auf 22941,67 Punkte.

ASIEN: - TOKIO LEGT WEITER ZU - Die japanische Aktienmarkt hat am Dienstag mit moderaten Gewinnen an seinen starken Wochenstart angeknüpft. Auslöser der Kursrally in Japan war tags zuvor die überraschende Wahl der ehemaligen Innenministerin Sanae Takaichi zur Vorsitzenden der regierenden Liberaldemokratischen Partei (LDP) am Wochenende. Die 64-Jährige wird damit nun wahrscheinlich nächste Ministerpräsidentin Japans. Laut Commerzbank-Expertin Thu Lan Nguyen hat Takaichi eine Affinität zur sogenannten Abenomics, also der ultra-expansiven Fiskal- und Geldpolitik des ehemaligen Premierministers Shinzo Abe. Der Tokioter Leitindex Nikkei 225 erklomm nun am Dienstag ein weiteres Rekordhoch und notierte im späten Handel noch knapp ein halbes Prozent im Plus. Der australische S&P/ASX 200 (S&P ASX 200) gab etwas nach. Die Börsen in China blieben feiertagsbedingt geschlossen.

^

DAX 24378,29 0,00%

XDAX 24433,08 0,23%

EuroSTOXX 50 5628,72 -0,41%

Stoxx50 4755,12 -0,06%

DJIA 46694,97 -0,14%

S&P 500 6740,28 0,36%

NASDAQ 100 24978,56 0,78%

°

-------------------------------------------------------------------------------

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

-------------------------------------------------------------------------------

RENTEN:

^

Bund-Future 128,51 +0,03%

°

DEVISEN:

^

Euro/USD 1,1693 -0,15%

USD/Yen 150,47 0,08%

Euro/Yen 175,95 -0,07%

°

BITCOIN:

Bitcoin 124.574 -0,12%

^

(USD, Bitstamp)

°

ROHÖL:

^

Brent 65,53 +0,06 USD

WTI 61,74 +0,05 USD

°

/mis

