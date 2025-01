dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 20.01.2025 - 15.15 Uhr

ROUNDUP/Kunden ziehen Käufe vor: Lanxess mit Gewinnsprung - Kurs legt zu

KÖLN - Vorzieheffekte bei Einkäufen durch Kunden haben dem Chemiekonzern LANXESS Ende 2024 Rückenwind beschert. Der operative Gewinn dürfte daher die Markterwartungen übertroffen haben, teilte der MDAX-Konzern am Montag überraschend mit. Die positiven Sondereffekte betrafen demnach hauptsächlich Produkte der Segmente Specialty Additives und Consumer Protection in den USA. "Gleichwohl sehen wir in unseren Kundenindustrien derzeit noch keine wirtschaftliche Erholung auf breiter Front", betonte Lanxess-Chef Matthias Zachert laut Mittelung. An der Börse kamen die Nachrichten dennoch gut an.

ROUNDUP/'FT': Commerzbank prüft Abbau tausender Jobs - Aktie an Dax-Spitze

LONDON/FRANKFURT - Die Commerzbank prüft zur Abwehr einer Übernahme durch die UniCredit laut einem Pressebericht den Abbau tausender Arbeitsplätze. Es werde erwartet, dass die Pläne dem Betriebsrat in den kommenden Wochen vorgestellt werden, berichtete die "Financial Times" am Wochenende und berief sich dabei auf mit der Sache vertraute Personen. An der Börse wurden die Neuigkeiten positiv aufgenommen.

ROUNDUP: Niedrigere Zinsen und mehr Marktanteile helfen Hypoport

BERLIN - Der Finanzdienstleister Hypoport (Hypoport SE) hat im vergangenen Jahr dank einer Belebung bei den Immobilienfinanzierungen und Marktanteilsgewinnen zugelegt. Dabei kamen dem Unternehmen auch ein sich weiter verschlechterndes Mietangebot und gesunkenen Zinsen zugute. Das über die Plattform Europace abgewickelte Finanzierungsvolumen stieg 2024 um 27 Prozent auf 66,1 Milliarden Euro, wie das im MDAX notierte Unternehmen am Montag in Berlin mitteilte. Auch das Geschäft mit den Sparkassen und genossenschaftlichen Banken ist stark gewachsen. An der Börse kamen die Neuigkeiten gut an.

Trump will Joint Venture für Tiktok

WASHINGTON - Der künftige US-Präsident Donald Trump will, dass sich die in China ansässigen Besitzer der Video-App Tiktok einem amerikanischen Partner für eine 50-Prozent-Beteiligung öffnen. Am Vorabend seiner Vereidigung sagte Trump vor Anhängern in Washington, er werde den weiteren Betrieb der App zulassen, "aber lasse die Vereinigten Staaten von Amerika 50 Prozent von Tiktok besitzen". Es gebe viele Interessenten. "So werden die USA etwas machen, was wir ein Joint Venture nennen", sagte Trump. "Ob man Tiktok mag oder nicht, wir werden jede Menge Geld machen."

Zalando startet öffentliches Übernahmeangebot für About You

BERLIN - Der Onlinehändler Zalando hat sein öffentliches Übernahmeangebot für den Konkurrenten ABOUT YOU gestartet. Die Annahmefrist laufe voraussichtlich bis zum 17. Februar, teilte das Unternehmen am Montag in Berlin mit. Zalando bietet, wie bereits bekannt, 6,50 Euro je Aktie, was About You früheren Angaben zufolge mit rund 1,2 Milliarden Euro bewertet. Das Übernahmeangebot unterliege keiner Mindestannahmeschwelle. Vorstand und Aufsichtsrat von About You begrüßten und unterstützen das Angebot, hieß es.

-'FT': Santander stellt Großbritannien-Geschäft auf den Prüfstand

-Formycon erhält EU-Zulassung für Biosimilar zu Bayer-Augenmittel

-ROUNDUP/Lufthansa-Bestellung: Boeing 737 Max gehen an Eurowings

-Rheinmetall-Pläne in Italien: Grünes Licht vom Kartellamt

-Verband: Weniger Reisemobile und Wohnwagen produziert

-Lufthansa bei Italiens Staatsairline Ita gelandet

-Chef des Baukonzerns Strabag stirbt wegen Gefäßproblem

-ROUNDUP: Auch Melania Trump hat jetzt einen Krypto-Coin

-ROUNDUP 2: ARD und ZDF sichern sich TV-Rechte für Fußball-EM 2028

-Atomreaktor in Belgien schaltet sich wegen kaputter Pumpe ab

-ROUNDUP: Los Angeles rüstet sich für erneute Brände

-Champagner-Absatz sinkt deutlich

-Mehr als 70.000 Besucher bei Auftakt der Reisemesse CMT

-Pistorius: Zwei Prozent für Militärausgaben reichen nicht

-Keine Warnstreiks? EVG strebt frühen Bahn-Tarifabschluss an

-Umfrage: Nur 4 Prozent für Trumps 5-Prozent-Ziel

-Mützenich nennt Trumps Fünf-Prozent-Vorstoß 'unklug'

-Niedersachsens Kultusministerin will Altersgrenze für Social Media

- ADAC erwartet steigende Zulassungszahlen bei E-Autos

-Netzgebühren zwischen Stadt und Land ausgeglichen

-Höherer Gasverbrauch - Preisexplosion aber unwahrscheinlich

-Börse Stuttgart rechnet mit Zunahme des Kryptohandels

-Milliardenfonds für Umbau der Kliniken soll starten

-Alno-Insolvenz: Prozess gegen Ex-Vorstände geht weiter

-Matthäus kritisiert BVB-Führungsspieler: Da kommt nichts°

