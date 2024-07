dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 24.07.2024 - 15.15 Uhr

ROUNDUP 2: Deutsche Bank rutscht wegen Postbank-Rückstellung ins Minus

FRANKFURT - Die Übernahme der Postbank hat die Deutsche Bank im zweiten Quartal in die roten Zahlen gedrückt. Eine seit Ende April bekannte milliardenschwere Rückstellung in einem langwierigen Rechtsstreit mit früheren Postbank-Aktionären brockte der Deutschen Bank im zweiten Quartal rote Zahlen ein. Unter dem Strich fiel ein Verlust von 143 Millionen Euro an, wie der Konzern am Mittwoch in Frankfurt mitteilte. Analysten hatten mit einem Verlust gerechnet. Es war der erste Quartalsverlust seit 2020. Vor einem Jahr hatte die Deutsche Bank 763 Millionen Euro verdient.

ROUNDUP: Rheinmetall dank Rüstungsboom mit Gewinnsprung - Aktie steigt

DÜSSELDORF - Höhere Wehrausgaben westlicher Staaten und eine Übernahme haben dem Rüstungskonzern und Autozulieferer Rheinmetall auch im zweiten Quartal einen Gewinnsprung beschert. Bei einem Umsatzanstieg um fast die Hälfte auf gut 2,2 Milliarden Euro habe sich das operative Ergebnis im Jahresvergleich auf 271 Millionen Euro mehr als verdoppelt, teilte der DAX-Konzern am Mittwoch auf Basis vorläufiger Zahlen mit. Das sei mehr als von Analysten erwartet. Die Jahresziele bestätigten die Düsseldorfer. Der Aktienkurs legte zu.

ROUNDUP: Luxuskonzern LVMH unter Druck - Wachstum schwächer als erwartet

PARIS - Der französische Luxusgüterkonzern LVMH (LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton) (Moët Hennessy Louis Vuitton) kämpft weiter mit einer verhaltenen Nachfrage nach seinen Produkten. Im zweiten Quartal schwächte sich das Umsatzwachstum ab, da Konsumenten nicht mehr so häufig bei den teuren Louis-Vuitton-Handtaschen und Mode von Christian Dior zugriffen. So wuchs der Umsatz ohne Berücksichtigung von Währungseffekten sowie Zu- und Verkäufen von Unternehmensteilen um ein Prozent, wie das Unternehmen am Dienstag nach Börsenschluss in Paris mitteilte. Analysten hatten im Schnitt mit fast dreimal so viel Wachstum gerechnet.

ROUNDUP: Alphabet-Tochter Google steigert Werbeerlöse - KI-Investitionen

MOUNTAIN VIEW - Google (Alphabet C (ex Google)) stemmt sich mit seinem Werbegeschäft weiter erfolgreich gegen neue KI-Konkurrenz. Die Google-Anzeigenerlöse stiegen im vergangenen Quartal im Jahresvergleich um gut elf Prozent auf 64,6 Milliarden Dollar. Der Quartalsgewinn der Konzernmutter Alphabet (Alphabet A (ex Google)) sprang um 28,6 Prozent auf 23,6 Milliarden Dollar (21,75 Mrd Euro) hoch, wie das Unternehmen am Dienstag nach US-Börsenschluss mitteilte. Für die Aktien zeichneten sich am Mittwoch dennoch Kursverluste ab.

ROUNDUP: Tesla mit zweitem Gewinnrückgang in Folge - Aktie fällt deutlich

AUSTIN - Der Elektroauto -Vorreiter Tesla hat das zweite Quartal in Folge mit einem deutlichen Gewinnrückgang abgeschlossen. In den Monaten April bis Juni verdiente die von Tech-Milliardär Elon Musk geführte Firma rund 1,48 Milliarden Dollar (1,36 Mrd Euro) - 45 Prozent weniger als ein Jahr zuvor.

ROUNDUP: Billigflieger Easyjet verdient deutlich mehr - Erwartungen übertroffen

LUTON - Der britische Billigflieger easyJet profitiert weiterhin von der verstärkten Reiselust. Im dritten Geschäftsquartal bis Ende Juni legte der um Sondereffekte bereinigte Vorsteuergewinn im Jahresvergleich um 16 Prozent auf 236 Millionen britische Pfund (280 Mio Euro) zu, wie die Rivalin von Europas größter Billigfluggesellschaft Ryanair am Mittwoch in Luton nahe London mitteilte.

Energietechnikkonzern GE Vernova optimistischer für 2024

CAMBRIDGE - Der Energietechnikkonzern GE Vernova (GE VERNOVA LLC WI When Issued) blickt wegen besserer Aussichten im Energie- sowie im Elektrifizierungsgeschäft zuversichtlicher auf das laufende Jahr. Der Umsatz dürfte am oberen Ende der geplanten Spanne von 34 bis 35 Milliarden US-Dollar (bis zu 32,2 Mrd Euro) liegen, wie der Konkurrent von Siemens Energy am Mittwoch in Cambridge mitteilte. Die bereinigte Ergebnismarge vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) soll 5 bis 7 Prozent erreichen. Hier hatte GE Vernova zuletzt das obere Ende der Spanne eines mittleren einstelligen Prozentbereichs in Aussicht gestellt. Auch für den Mittelzufluss zeigte sich der Konzern optimistischer.

Hochtief verdient erneut deutlich mehr - Gewinnziel bestätigt

ESSEN - Der Baukonzern HOCHTIEF bleibt vor allem dank guter Geschäfte seiner US-Tochter Turner und des spanischen Autobahnbetreibers Abertis (Abertis Infraestructuras) auf Wachstumskurs. An Abertis hält die Tochter des spanischen Infrastrukturkonzerns ACS rund 20 Prozent. Der um Sondereffekte bereinigte Konzerngewinn sei im zweiten Quartal im Jahresvergleich um 19,3 Prozent auf 159 Millionen Euro gestiegen, teilte das Unternehmen am Mittwoch in Essen mit.

Weitere Meldungen

-ROUNDUP: Nemetschek passt Prognose an wegen Zukauf

-Wasserkraftwerke treiben Gewinnwachstum von Iberdrola an

-ROUNDUP: Porsche geht mit etwas besseren Vorzeichen in schwieriges Halbjahr

-Flatexdegiro profitiert von Neukundenschub

-ROUNDUP: Softwareanbieter Atoss hebt nach deutlichen Zuwächsen Gewinnziel an

-Deutsche-Bank-Tochter DWS erhöht 2024er-Prognose - 2025er-Ziele bestätigt

-Reckitt will sich von Babynahrung und anderen Marken trennen - Kurssprung

-Texas Instruments beruhigt mit Ausblick - Umsatz- und Gewinnanstieg erwartet

-Tesla verschiebt Robotaxi-Vorstellung auf Oktober

-Visa steigert Umsatz und Gewinn erneut deutlich - Zahlen enttäuschen dennoch

-Musk: Internetdienst in Krankenhaus in Gaza aktiv

-Ex-96-Chef Kind kritisiert DFL-Führung und Watzke

-Scholz stellt Hilfe für Meyer Werft in Aussicht

-Autostudie: Chinas Marktmacht wächst

-Spanische Großbank Santander verdient im ersten Halbjahr mehr

-Bundesregierung beschließt Importstrategie für Wasserstoff

-Ausnahmen bei Verbrenner-Aus: Scholz sieht EU auf richtigem Weg

-BNP Paribas steigert Gewinn stärker als erwartet

-Netflix: Dritte 'Bridgerton'-Staffel hat mehr als 100 Millionen Abrufe

-ROUNDUP/Verkauf von Mercedes-Autohäusern: Einigung mit Betriebsrat

-ROUNDUP: Winterspiele 2030 in französischen Alpen - 2034 in Salt Lake

-Piloten machen Front gegen Ein-Personen-Flugbetrieb

-BMW ruft Hunderttausende Autos in US-Werkstätten - Gepäckschienen fehlerhaft

-Rheinmetall bekommt Auftrag für Munitionsfabrik in Ukraine

-T-Mobile-Konkurrent AT&T gewinnt Hundertausende Neukunden

-ROUNDUP: Arbeitsminister Heil will digitale Erneuerung - Häuser aus 3-D-Drucker

-ROUNDUP 3: Aktivisten legen Flughafen lahm - härtere Strafen gefordert

-Northvolt stellt Antrag für erste große Produktionshalle

-Angepasster Corona-Impfstoff kommt im August

-Behörde will Industrierabatte auf Netzentgelte neu regeln

-Regierung will mehr Tempo bei Ausbau von Telekommunikationsnetzen

-Kabinett beschließt strengere Regeln für Cybersicherheit

-1.100 Kilometer langes Wasserstoffnetz für Mitteldeutschland°

