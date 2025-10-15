Drägerwerk vz. Aktie
WKN: 555063 / ISIN: DE0005550636
|Zuwächse im Quartal
|
15.10.2025 20:38:08
Drägerwerk-Aktie: Freudiger Ausblick für 2025
Umsatz und Ebit-Marge (Ergebnis vor Zinsen und Steuern) dürften sich 2025 eher in der oberen Hälfte der Spanne bewegen, teilte das Unternehmen am Mittwochabend mit. Hintergrund sei die sehr gute Geschäftsentwicklung und der weiterhin hohe Auftragseingang. Damit engte Drägerwerk die Spanne für den Umsatzanstieg von zuvor ein bis fünf Prozent auf drei bis fünf Prozent ein. Bei der Ebit-Marge rechnet das Unternehmen nun mit 4,5 bis 6,5 Prozent (zuvor: 3,5 bis 6,5).
Im dritten Quartal legte der Umsatz im Vergleich zum entsprechenden Vorjahreszeitraum um 7,6 Prozent auf 833 Millionen Euro zu. Die entsprechende Marge stieg um 2,1 Prozentpunkte auf 45,6 Prozent. Das Ebit stieg um mehr als das Doppelte auf 57 Millionen Euro. Der Auftragseingang kletterte um knapp fünf Prozent auf 856 Millionen Euro nach oben.
Anleger zeigten sich erfreut. Die Drägerwerk-Aktie legte im nachbörslichen Geschäft auf der Handelsplattform Tradegate um mehr als vier Prozent im Vergleich zum Xetra-Schlusskurs zu.
/he/ajx
LÜBECK (dpa-AFX)
Bildquelle: Drägerwerk
Aktien in diesem Artikel
|Drägerwerk AG & Co. KGaA Vz.
|69,90
|5,27%
