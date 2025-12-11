PORT Aktie
WKN DE: A2PDWX / ISIN: JP3855850008
|
11.12.2025 01:15:20
DRC: M23 rebels advance in key eastern port Uvira
Neighboring Burundi closed the border as rebels entered the city. M23 fighters in the Democratic Republic of Congo launched the latest advance amid the signing of a supposed peace accord in Washington.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!