BILL Holdings Aktie
WKN DE: A2PWWA / ISIN: US0900431000
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11.06.2026 11:27:20
DRC referendum bill intensifies constitutional standoff
Congolese lawmakers this week passed a referendum bill that could lead to constitutional reform ahead of the 2028 elections. The opposition has warned of a 'constitutional coup'.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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