Dreamvisor präsentierte Quartalsergebnisse

Dreamvisor hat am 10.11.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Verlust je Aktie wurde auf 43,27 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Dreamvisor ein Ergebnis je Aktie von 28,61 JPY vermeldet.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 37,80 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 2,41 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 3,87 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at