Time Aktie
WKN DE: A11312 / ISIN: US8872281048
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17.06.2026 17:37:05
Driving test wait time target will not be met until autumn next year
The Transport Secretary was aiming to reduce the backlog to seven weeks by the autumn.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
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