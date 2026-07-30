Time Aktie
WKN DE: A11312 / ISIN: US8872281048
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30.07.2026 06:00:20
Germany’s Mittelstand has not much time to lose
As gloom over Chinese competition intensifies, the pressure on companies and Europe to reform is escalatingWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Global Economy
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