DroneShield Aktie

DroneShield für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2DMAA / ISIN: AU000000DRO2

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
Kursrally geht weiter 15.09.2025 11:46:00

DroneShield-Aktie im Aufwärtstrend: Warum Anleger weiter Vertrauen haben

DroneShield-Aktie im Aufwärtstrend: Warum Anleger weiter Vertrauen haben

Die DroneShield-Aktie setzt ihre fulminante Rally auch in der neuen Handelswoche fort. Anleger greifen weiter zu, obwohl aktuelle Unternehmensmeldungen rar sind.

• Kursrally seit Jahresbeginn mit +326 Prozent
• Indexaufnahme in den S&P/ASX 200 als Treiber
• Marktexpansion in zivile Infrastruktur und internationale Märkte

1,56 Prozent Kursplus auf 3,260 AUD - die DroneShield-Aktie legte an der Börse am Montag in Sydney einmal mehr zu. Damit summiert sich das Plus seit Jahresstart auf 326 Prozent, die Aktie des Anbieters von spezialisierten Lösungen zur Drohnenabwehr gehört weiter zu den Anlegerlieblingen.

Aktuelle Nachrichten Mangelware

Einen akuten Grund für die Kursgewinne gibt es dabei nicht. Zuletzt hatte das Unternehmen den Einstieg in den S&P/ASX 200 Index geschafft. Die Indexaufnahme soll am 22. September erfolgen, möglicherweise decken sich Anleger bereits im Vorfeld mit Aktien ein, da sie sich durch die Indexaufnahme Kursgewinne erhoffen. Dieser Schritt markiert einen wichtigen Meilenstein in der Unternehmensgeschichte und dürfte die Aufmerksamkeit institutioneller Investoren und Fondsmanager erhöhen. Die Indexaufnahme wird voraussichtlich positive Auswirkungen auf die Liquidität der DroneShield-Aktie haben, da Index-fokussierte Fonds nun in das Unternehmen investieren müssen.

Technologische Offensive verstärkt Drohnenabwehr-Kapazitäten

Parallel zur Indexaufnahme treibt DroneShield seine technologische Entwicklung voran. Am 12. September 2025 wurde die Integration von Sentrycs in das bestehende Multi-Layered Counter-Drone-System "DroneSentry" verkündet. Diese strategische Partnerschaft erweitert die Fähigkeiten des Unternehmens bei der Drohnenabwehr erheblich. Zu den neuen Funktionen gehören Protokollübernahmen, kontrolliertes Landen und forensische Funktionen auf Protokollebene. Mit dieser Erweiterung adressiert DroneShield den wachsenden Bedarf an leistungsfähigen Drohnenabwehrlösungen sowohl für zivile als auch militärische Anwendungen.

Marktexpansion in zivile Infrastruktur und internationale Märkte

DroneShield verstärkt zudem seine Positionierung im Bereich kritischer Infrastruktur und öffentlicher Sicherheit. Mit der kürzlich eingeführten Lösung "SentryCiv" zeigt das Unternehmen, dass es neben dem traditionellen Militärgeschäft gezielt auch zivile Märkte wie Flughäfen, Kraftwerke und Kommunen anspricht. Die Unterstützung der Australian Airports Association unterstreicht das Engagement des Unternehmens für nationale Flughafensicherheit und den weiteren Ausbau des Geschäftsbereichs zivile Infrastruktur.

Gesellschaftliches Engagement stärkt die Marke

Neben technologischen und kommerziellen Aktivitäten zeigt sich DroneShield auch gesellschaftlich engagiert. Das Unternehmen hat einen Merchandise Store gestartet, dessen Nettoerlöse an den Commando Welfare Trust für australische Soldaten gehen. Zudem tritt DroneShield als Sponsor diverser Industrie- und Designveranstaltungen auf, was zur weiteren Stärkung der Marke beiträgt. Diese Aktivitäten unterstreichen das Bestreben des Unternehmens, nicht nur technologisch führend, sondern auch gesellschaftlich verantwortungsbewusst zu agieren.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

BioNTech-Aktie startet nach Gegenwind am Freitag erneut tiefer in die Woche
Analysten heben die Daumen: Weitere Kaufempfehlungen für RENK-Aktie
Markterleichterung: Aktien von BYD, Li Auto NIO & Co. reagieren positiv auf Nachrichten

Bildquelle: Droneshield

Nachrichten zu DroneShield Ltdmehr Nachrichten

Analysen zu DroneShield Ltdmehr Analysen

Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

DroneShield Ltd 1,86 1,75% DroneShield Ltd

Letzte Top-Ranking Nachrichten

14.09.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 37
14.09.25 Gold, Öl & Co. in KW 37: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
13.09.25 KW 37: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
13.09.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
12.09.25 KW 37: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Zinspolitik im Fokus: ATX im Minus -- DAX höher -- Asiens Börsen letztlich uneins - Feiertag in Japan
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am Montag mit Verlusten, während der deutsche Aktienmarkt knapp im Plus notiert. An den größten Börsen in Asien ging es zum Wochenstart in verschiedene Richtungen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen