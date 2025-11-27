DroneShield Aktie

DroneShield für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2DMAA / ISIN: AU000000DRO2

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
Achterbahnfahrt 27.11.2025 08:32:00

DroneShield-Aktie rutscht erneut ab: Droht eine längerfristige Schwächephase?

DroneShield-Aktie rutscht erneut ab: Droht eine längerfristige Schwächephase?

Nach massiven Verlusten im Oktober und November konnte sich die DroneShield-Aktie in dieser Woche zunächst wieder etwas stabilisieren. Doch die Erholung war nur von kurzer Dauer.

• DroneShield-Aktie nach deutlichen Gewinnen wieder im Rückwärtsgang
• Anleger nutzen jüngsten Kursanstieg für Gewinnmitnahmen
• Analysten sehen Vertrauenskrise noch nicht als beendet an

Der australische Drohnenabwehrspezialist DroneShield verzeichnete in der ersten Wochenhälfte eine bemerkenswerte Kurserholung nach Bekanntgabe eines Militärauftrags in Europa über 5,2 Millionen US-Dollar und der Ankündigung einer Governance-Überprüfung durch das Management, um Investorenvertrauen zurückzugewinnen. Der Kurs der DroneShield-Aktie zog daraufhin an der australischen Börse allein am Dienstag zweistellig an und auch am Mittwoch ging es weiter nach oben.

Doch nun scheint die Erholungsbewegung bereits wieder ein abruptes Ende gefunden zu haben: Am Donnerstag beendete die DroneShield-Aktie den Handel in Sydney mit einem deutlichen Verlust von 7,83 Prozent bei 2,00 AUD.
Auf Sicht von fünf Handelstagen liegt das Papier damit - dank der zuvor starken Aufschläge - zwar noch rund 5,8 Prozent im Plus, die 1-Monats-Performance ist jedoch mit -50,86 Prozent tiefrot.

Das belastet zurzeit die DroneShield-Aktie

Die Aktie des australischen Drohnenabwehr­spezialisten hat in den vergangenen Wochen nach einer zuvor kräftigen Rally eine Talfahrt hingelegt. Ein deutlicher Wendepunkt für das Papier war dabei der öffentlich gewordene Verkauf großer Aktienpakete durch führende Personen des Unternehmens. Demnach veräußerten CEO Oleg Vornik, Vorstansvorsitzender Peter James sowie ein weiterer Direktor Anteilsscheine im Gesamtwert von rund 67 Millionen AUD. Als Belastungsfaktor hinzu kam zudem der überraschende Rücktritt des langjährigen US-Chefs Matt McCrann, der in der Vergangenheit das strategisch wichtige US-Geschäft leitete - ein Kernelement der Expansionsstrategie von DroneShield. Zusätzlich unterlief DroneShield kürzlich auch noch ein Fehler bei der Kommunikation: Ein als "neuer" US-Vertrag angekündigter Auftrag im Millionenhöhe stellte sich als lediglich neu kommunizierte, bereits bekannte Bestellung heraus. Diese Fehlinformation beschädigte das Vertrauen vieler Investoren zusätzlich. Als Reaktion kündigten CEO Vornik und Chairman James vor wenigen Tagen eine unabhängige Überprüfung der Unternehmensführung und der Offenlegungspflichten an um das Vertrauen der Investoren nach den jüngsten Kommunikationspannen wiederherstellen.

Kursachterbahn setzt sich fort

Die Anleger bleiben trotz dieses Schritts und des neuen Auftrags in Europa bei DroneShield aber offenbar weiterhin skeptisch und nutzten nun den jüngsten Kursanstieg für weitere Verkäufe. Analysten warnen, dass das Unternehmen erst einige Änderungen vornehmen müsse, um ein nachhaltiges Comeback schaffen zu können. Laut "Reuters" sagte etwa Anlagestratege Hugh Lam von Betashares, dass sich Anleger deutlichere Anzeichen für Vertragsabschlüsse, eine stabilere Unternehmensführung und ein strafferes Cashflow-Management wünschen würden, bevor die Aktie wieder steigen könne. Auch Ron Shamgar, Leiter des Bereichs australische Aktien bei TAMIM Asset Management, wies laut der Nachrichtenagentur daraufhin, dass die Anleger nach den massiven Insider-Verkäufen "das Vertrauen in die Aktie verloren" hätten. Ob die DroneShield-Aktie in naher Zukunft wieder nachhaltig auf den Aufwärtspfad zurückkehren kann, bleibt daher abzuwarten.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Aktien von BMW, Mercedes-Benz und Co.: Umstieg auf E-Autos zieht in Deutschland wieder deutlich an
PUMA-Aktie profitiert von Übernahmefantasie
1&1-Aktie: Deutsche Bundesnetzagentur verzichtet auf Strafen für Netzbetreiber

Bildquelle: Droneshield

Nachrichten zu DroneShield Ltdmehr Nachrichten

Analysen zu DroneShield Ltdmehr Analysen

Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

DroneShield Ltd 1,12 -4,77% DroneShield Ltd

Letzte Top-Ranking Nachrichten

07:12 NVIDIA, Microsoft, Apple & Co.: Auf diese 10 US-Aktien setzt die Zurich Insurance Group im dritten Quartal 2025
26.11.25 Icahns Depot: Diese Aktien standen im 3. Quartal im Fokus
24.11.25 Bridgewaters Depot-Umbau im dritten Quartal: Diese Aktien rückten neben Microsoft, NVIDIA & Co. in den Fokus
23.11.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 47
23.11.25 Gold, Öl & Co. in KW 47: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

Wegen "Thanksgiving" heute keine US-Impulse: Moderat positive Vorgaben für den ATX -- DAX dürfte wenig verändert starten -- Asiens Börsen höher
Am deutschen Aktienmarkt zeichnet sich vorbörslich wenig Bewegung ab. In Fernost dominieren die Käufer das Bild.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen