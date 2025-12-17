DroneShield-Aktie rutscht nach Rally ab: Reicht der Großauftrag nicht aus?

Die Droneshield Aktie sorgte am Vortag mit einem neuen Millionenauftrag aus Europa für ein Kursfeuerwerk. Nur einen Tag später herrscht wieder Ernüchterung.

• DroneShield-Aktie steigt nach Großauftrag kurzfristig stark• Kurs fällt nach Gewinnmitnahmen und Skepsis wieder• Nachfrage nach Drohnenabwehrsystemen bleibt langfristig hoch

Nachdem die DroneShield-Aktie am Vortag noch ein Kursplus von 22 Prozent einfahren konnte, ging es zur Wochenmitte an der Börse in Sydney wieder deutlich abwärts. Der Anteilsschein verlor 12,10 Prozent und ging bei 2,470 AUD aus dem Handel.

Großauftrag aus Europa treibt Aktie nur zeitweise an

Die Nachricht schlug am Vortag am Markt ein wie ein Blitz: DroneShield hat sich einen Großauftrag im Wert von 49,6 Millionen Australischen Dollar (ca. 33 Millionen Euro) gesichert. Die Anti-Drohnen-Systeme gehen an einen europäischen Wiederverkäufer, der sie samt Software und Zubehör an einen Militärkunden ausliefert. Besonders spannend: Ein Großteil der benötigten Hardware steht bereits auf Lager, so dass Experten die Auslieferung und den Zahlungseingang schon im ersten Quartal 2026 erwarten.

Kursrally beendet Schwächephase der Aktie nicht nachhaltig

Bei Anlegern kam die Meldung zunächst positiv an, nachdem die Aktie noch vor wenigen Tagen eine Schwächephase durchgemacht hatte. Für Investoren war die Auftragsmeldung zunächst ein klares Signal: Droneshield ist operativ voll lieferfähig und kann Großaufträge flexibel bedienen.

Doch die Skepsis auf Anlegerseite scheint auch nach der Erfolgsmeldung anzuhalten, wie die jüngsten Kursturbulenzen zeigen - auch wenn ein Teil auf Gewinnmitnahmen zurückzuführen sein dürfte.

Markt für Drohnenabwehr wächst rasant

Dessen ungeachtet bleiben die Geschäftsaussichten von DroneShield gut. Die Nachfrage nach modernen Systemen zur Drohnenabwehr steigt in Europa kontinuierlich. Militärs reagieren damit auf die wachsende Bedrohung kleiner, schwer zu identifizierender Flugobjekte. Droneshield profitiert von dieser Entwicklung doppelt: Erstens sorgen volle Lager für schnelle Lieferung, zweitens sichert die starke Marktstellung weitere Folgeaufträge - so der Tenor mehrerer Branchenportale. Für Anleger bedeutet das: Wer auf Verteidigungstechnologie und Europas Aufrüstung setzt, findet bei Droneshield eine spannende Aktienstory mit handfesten Umsätzen.

