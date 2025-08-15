DroneShield-Aktie schließt im Minus: DroneShield mischt beim Tiny Whoop Racing mit

Der DroneShield-Aktie ist vor dem Wochenende etwas die Luft ausgegangen. Ein Sponsoring-Deal kann das Papier nicht anschieben, das zu Wochenbeginn noch von einem Produktlaunch gestützt wurde.

• DroneShield wird Platin-Sponsor bei den Tiny Whoop Australian Championships 2025• Nachwuchsförderung und Beitrag zur Stärkung der Community• DroneShield-Aktie mit positiver Wochenbilanz dank SentryCiv

Der australische Drohnentechnologie-Spezialist DroneShield wird als Platin-Sponsor die "Tiny Whoop Australian Championships 2025" unterstützen, das bedeutendste nationale Event im Bereich Mikrodrohnen-Racing. Das gab das Unternehmen am Freitag per Pressemitteilung bekannt. Die Meisterschaften finden am 13. und 14. September im Canberra Deakin Football Club statt und locken Piloten aus dem ganzen Land an.

Das verspricht sich DroneShield von dem Sponsoring-Deal

Tiny-Whoop-Drohnen sind besonders klein, leicht und mit ummantelten Propellern ausgestattet, was sie für den Einsatz in Innenräumen und für Piloten aller Altersklassen geeignet mache, so DroneShield. Bei den Rennen im Rahmen der Meisterschaft müssen die Fluggeräte komplexe Parcours meistern, die hohe Präzision, schnelle Reaktionen und ausgezeichnetes Fluggefühl erfordern. Das Spektakel gilt als Schaufenster für technisches Können und die Leistungsfähigkeit moderner FPV-Technologie.

Mit dem Sponsoring unterstreicht DroneShield seinen Anspruch, nicht nur als führender Entwickler KI-gestützter Anti-Drohnen- und elektronischer Kriegführungssysteme aufzutreten, sondern auch aktiv die kreative und verantwortungsvolle Nutzung von Drohnentechnologie zu fördern. "Durch die winzigen Whoop-Drohnen haben sich viele von uns zum ersten Mal in das Fliegen verliebt. Sie sind sicher, zugänglich [...] und vermitteln die Grundlagen von Kontrolle, räumlichem Denken und Innovation", erklärte Adrian Banks, Chief Drone Pilot bei DroneShield. Die Unterstützung des Wettbewerbs bezeichnete er als Beitrag zur Nachwuchsförderung und zur Stärkung der Community.

DroneShield-Aktie am Freitag leichter - Wochenperformance dank SentryCiv positiv

Die DroneShield-Aktie gab am Freitag an der australischen Börse letztlich um 3,31 Prozent auf 4,09 AUD nach. Auf Sicht der letzten fünf Handelstage bleibt die Performance allerdings mit +3,54 Prozent weiterhin positiv.

Dieses Kursplus ist dabei maßgeblich der Einführung von DroneShields neuem KI-unterstützten Zivilschutzprodukt namens SentryCiv zu verdanken. Es handelt sich dabei um eine abonnementbasierte Lösung, die eine passive Sicherheitsschicht gegen Drohnen für zivile Infrastrukturen wie Flughäfen, Versorgungsunternehmen und Stadien bietet.

Diese innovative Technologie, die auf künstlicher Intelligenz basiert, hatte zu Wochenbeginn eine starke Investorennachfrage ausgelöst und hohe Erwartungen für das Unternehmen geweckt. Die Fähigkeit, kritische zivile Einrichtungen vor unbefugten Drohnen zu schützen, trifft einen Nerv in einer Zeit, in der Drohnentechnologie immer zugänglicher wird.

