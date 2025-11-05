DroneShield-Aktie schließt schwach nach Ausgabe neuer Aktien

Die DroneShield-Aktie verzeichnete am heutigen Handelstag einen deutlichen Kursrückgang. Das Unternehmen veröffentlichte eine Mitteilung zur Ausgabe von mehr als 31 Millionen neuer Aktien.

• DroneShield gab Ausgabe von 31.161.833 neuen Stammaktien bekannt• Aktie schloss Handelstag in Sydney mit kräftigem Minus ab• Analysten sehen weiter deutliches Aufwärtspotenzial

Mitteilung zur Aktienausgabe

DroneShield veröffentlichte heute eine Cleansing Notice gemäß Section 708A(5)(E) des Corporations Act bezüglich der Ausgabe von 31.161.833 voll eingezahlten Stammaktien.

Das Unternehmen erklärte, die Aktien seien ohne Offenlegung gegenüber Investoren gemäß Part 6D.2 des Corporations Act ausgegeben worden. Weiterhin bestätigte DroneShield, dass es die Bestimmungen von Chapter 2M sowie Section 674 und 674A des Corporations Act eingehalten habe. Zum Zeitpunkt der Mitteilung gäbe es keine ausgeschlossenen Informationen im Sinne des Gesetzes.

DroneShield ist auf KI-basierte Plattformen zur Abwehr von Drohnen (Counter-UAS) und autonomen Systemen spezialisiert und beliefert unter anderem das Militär, Geheimdienste, Regierungen und Betreiber kritischer Infrastruktur.

So reagiert die DroneShield-Aktie

Die Aktie des Unternehmens verlor am heutigen Handelsende an der Börse in Sydney letztlich 7,45 Prozent und schloss bei 3,85 AUD. Trotz des aktuellen Kursrückgangs zeigen sich Analysten optimistisch: Laut TipRanks liegen zwei Ratings vor, die beide eine Kaufempfehlung ("Buy") aussprechen.

Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 5,20 AUD, was einem Aufwärtspotenzial von rund 35,06 Prozent gegenüber dem heutigen Schlusskurs entspricht. Die Einstufungen wurden jedoch vor der Kapitalmaßnahme vorgenommen, sodass abzuwarten bleibt, wie die Analysten nun reagieren.

Redaktion finanzen.at