DroneShield-Aktie: Verfall von Optionen verändert Kapitalstruktur deutlich

DroneShield: Beendigung von Wertpapierrechten gemeldet

DroneShield hat am Freitag eine wichtige Anpassung der Kapitalstruktur bekannt gegeben. Das Unternehmen meldete die Beendigung von insgesamt 655.000 Wertpapieren. Bei diesen Wertpapieren handelte es sich um Optionen, die zu verschiedenen Preisen ausliefen. Der Hauptgrund für die Stilllegung dieser Wertpapiere war der Verfall von bedingten Rechten auf die Wertpapiere, da die entsprechenden Bedingungen entweder nicht erfüllt wurden oder nicht mehr erfüllbar waren. Es wurde in der vom Unternehmen veröffentlichten Bekanntgabe zudem präzisiert, dass diese Optionen im Rahmen des Mitarbeiter-Incentive-Optionsplans (IOP) an Angestellte ausgegeben wurden und aufgrund der Beendigung von Arbeitsverhältnissen mit dem Unternehmen verfallen sind.

Auswirkungen auf die Kapitalstruktur und Marktperzeption

Die Beendigung dieser 655.000 Wertpapiere könnte sich potenziell auf die Kapitalstruktur des Unternehmens auswirken und spiegelt möglicherweise Herausforderungen bei der Erfüllung bestimmter operativer Bedingungen wider. Dies könnte wiederum das Anlegervertrauen und die Marktwahrnehmung beeinflussen. Nach der Einstellung dieser Wertpapiere beläuft sich die Gesamtzahl der ausgegebenen, notierten Stammaktien von DroneShield auf 874.618.854. Die Anzahl der nicht notierten, ausstehenden Optionen beläuft sich auf 57.083.361. Es wurde außerdem klargestellt, dass das Unternehmen für diese Stilllegung keine Gegenleistung gezahlt hat, was ein wichtiger Aspekt für die finanzielle Bewertung ist.

Analysten bei der DroneShield-Aktie sehr vorsichtig

Trotz der Anpassung der Kapitalstruktur durch den Verfall der Optionen bleiben Analysten für die DroneShield-Aktie scheinbar zurückhaltend. So haben in den drei Monaten zwei Analysten laut TipRanks das Papier mit "Hold" eingestuft. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 2,92 AUD, und damit deutlich unter dem aktuellen Kurs von 3,66 AUD.

Redaktion finanzen.at