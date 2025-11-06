Dropbox Aktie
WKN DE: A2JE48 / ISIN: US26210C1045
|
06.11.2025 22:48:50
Dropbox, Inc Q3 Profit Increases, Beats Estimates
(RTTNews) - Dropbox, Inc (DBX) revealed earnings for its third quarter that Increased from last year and beat the Street estimates.
The company's earnings totaled $123.8 million, or $0.47 per share. This compares with $106.7 million, or $0.34 per share, last year.
Excluding items, Dropbox, Inc reported adjusted earnings of $196.7 million or $0.74 per share for the period.
Analysts on average had expected the company to earn $0.65 per share. Analysts' estimates typically exclude special items.
The company's revenue for the period fell 0.7% to $634.4 million from $638.8 million last year.
Dropbox, Inc earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $123.8 Mln. vs. $106.7 Mln. last year. -EPS: $0.47 vs. $0.34 last year. -Revenue: $634.4 Mln vs. $638.8 Mln last year.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Dropboxmehr Nachrichten
|
07.08.25
|Ausblick: Dropbox mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
23.07.25
|Erste Schätzungen: Dropbox informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
08.05.25
|Ausblick: Dropbox mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Dropboxmehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|Dropbox
|25,08
|-1,03%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBilanzsaison auf Hochtouren: ATX und DAX schließen mit Verlusten -- Wall Street gab ab -- Asiens Märkte zogen letztlich kräftig an
Am Donnerstag zeigten sich der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt mit roten Vorzeichen. An der Wall Street waren Verluste zu sehen. Unterdessen ging es an den Aktienmärkten in Fernost klar nach oben.