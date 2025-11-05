Ausblick: Dropbox gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Dropbox wird am 06.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Die Prognosen von 10 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,648 USD. Dies würde einem Zuwachs von 90,59 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Dropbox 0,340 USD je Aktie vermeldete.

10 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzabschwächung um 2,32 Prozent auf 624,0 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 638,8 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 10 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 2,71 USD, gegenüber 1,40 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 10 Analysten durchschnittlich auf 2,50 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 2,55 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at