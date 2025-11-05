Dropbox Aktie
WKN DE: A2JE48 / ISIN: US26210C1045
|Bilanz steht an
|
05.11.2025 21:01:00
Ausblick: Dropbox gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Dropbox wird am 06.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
Die Prognosen von 10 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,648 USD. Dies würde einem Zuwachs von 90,59 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Dropbox 0,340 USD je Aktie vermeldete.
10 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzabschwächung um 2,32 Prozent auf 624,0 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 638,8 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Für das Fiskaljahr prognostizieren 10 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 2,71 USD, gegenüber 1,40 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 10 Analysten durchschnittlich auf 2,50 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 2,55 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Dropboxmehr Nachrichten
|
07.08.25
|Ausblick: Dropbox mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
23.07.25
|Erste Schätzungen: Dropbox informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
08.05.25
|Ausblick: Dropbox mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Dropboxmehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|Dropbox
|25,34
|0,88%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach Arbeitsmarktdaten: US-Börsen zum Handelsende stärker -- ATX beendet Handel leicht im Minus -- DAX dreht letztlich ins Plus -- Asiens Börsen schließlich uneinheitlich
Am heimischen Aktienmarkt ging es am Mittwoch schwächer zu. Der deutsche Aktienmarkt konnte seine Verluste abschütteln. An der Wall Street wurden Gewinne verzeichnet. An den asiatischen Aktienmärkten ging es zur Wochenmitte in unterschiedliche Richtungen.