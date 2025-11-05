Dropbox Aktie

WKN DE: A2JE48 / ISIN: US26210C1045

Bilanz steht an 05.11.2025 21:01:00

Ausblick: Dropbox gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Ausblick: Dropbox gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Das prognostizieren Analysten für die Dropbox-Bilanz.

Dropbox wird am 06.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Die Prognosen von 10 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,648 USD. Dies würde einem Zuwachs von 90,59 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Dropbox 0,340 USD je Aktie vermeldete.

10 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzabschwächung um 2,32 Prozent auf 624,0 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 638,8 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 10 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 2,71 USD, gegenüber 1,40 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 10 Analysten durchschnittlich auf 2,50 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 2,55 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at

Paradox des KI-Booms: NVIDIAs wichtigste Kunden sind die größte Gefahr

Bildquelle: charnsitr / Shutterstock.com

Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Börse aktuell - Live Ticker

Nach Arbeitsmarktdaten: US-Börsen zum Handelsende stärker -- ATX beendet Handel leicht im Minus -- DAX dreht letztlich ins Plus -- Asiens Börsen schließlich uneinheitlich
Am heimischen Aktienmarkt ging es am Mittwoch schwächer zu. Der deutsche Aktienmarkt konnte seine Verluste abschütteln. An der Wall Street wurden Gewinne verzeichnet. An den asiatischen Aktienmärkten ging es zur Wochenmitte in unterschiedliche Richtungen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

