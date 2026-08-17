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17.08.2026 06:31:29
DSR Wire legte Quartalsergebnis vor
DSR Wire hat sich am 14.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.
Das EPS wurde auf 834,00 KRW beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 421,00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite standen 64,08 Milliarden KRW in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 61,61 Milliarden KRW umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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