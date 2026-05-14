Ducommun: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Ducommun hat am 12.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Es stand ein EPS von 0,64 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Ducommun noch ein Gewinn pro Aktie von 0,690 USD in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 209,0 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 7,68 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 194,1 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at