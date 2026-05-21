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21.05.2026 06:31:29
Duell präsentierte Quartalsergebnisse
Duell hat am 19.05.2026 das Zahlenwerk zum am 28.02.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,13 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,090 EUR je Aktie erwirtschaftet worden.
Auf der Umsatzseite hat Duell im vergangenen Quartal 28,8 Millionen EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 1,68 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Duell 29,3 Millionen EUR umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
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