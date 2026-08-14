AGRANA Aktie
WKN DE: A2NB37 / ISIN: AT000AGRANA3
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14.08.2026 12:38:00
Dürre - "Deutlich geringere" Zuckerrübenmenge erwartet
Die Agrana verarbeitete die vorjährige Ernte im Umfang von 1,9 Millionen Tonnen Zuckerrüben von Herbst 2025 bis Jänner 2026 in der Zuckerfabrik Tulln zu 310.000 Tonnen Zucker. Der Spezialversicherer Hagelversicherung rechnete zuletzt für viele Kulturen, unter anderem Mais und Zuckerrüben, mit einem dürrebedingten Ertragsrückgang von rund einem Viertel.
Seit der Schließung der Agrana-Zuckerfabrik in Leopoldsdorf im Marchfeld (Bezirk Gänserndorf) im Frühjahr 2025 hat sich die Rübenanbaufläche in Österreich mehr als halbiert. Als einziger Zuckerproduzent Österreichs vereinbart die Agrana die jährliche Zuckerrübenanbaufläche mit den heimischen Rübenbauern. Mitte Juli wurde hierzulande nur mehr auf 20.900 Hektar Zuckerrüben angebaut, im Vorjahr waren es 25.000 Hektar, geht aus der Flächenauswertung der AMA-Mehrfachanträge hervor. Vor zwei Jahren waren es noch 43.400 Hektar.
cri/tpo
ISIN AT000AGRANA3 WEB http://www.agrana.com
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|30.01.25
|AGRANA neutral
|Erste Group Bank
|11.11.24
|AGRANA Hold
|Erste Group Bank
|21.04.26
|AGRANA neutral
|Erste Group Bank
|24.07.25
|AGRANA neutral
|Erste Group Bank
|30.04.25
|AGRANA neutral
|Erste Group Bank
|30.01.25
|AGRANA neutral
|Erste Group Bank
|11.11.24
|AGRANA Hold
|Erste Group Bank
|24.01.19
|AGRANA buy
|Raiffeisen Centrobank AG
|29.03.18
|AGRANA kaufen
|Erste Group Bank
|19.03.18
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|12.01.18
|AGRANA kaufen
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|25.09.17
|AGRANA accumulate
|Erste Group Bank
|21.04.26
|AGRANA neutral
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|24.07.25
|AGRANA neutral
|Erste Group Bank
|30.04.25
|AGRANA neutral
|Erste Group Bank
|30.01.25
|AGRANA neutral
|Erste Group Bank
|11.11.24
|AGRANA Hold
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|AGRANA
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